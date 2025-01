Basket Fasano – Academy Basket Potenza: ecco come si è conclusa la partita

Si interrompe a Fasano la striscia positiva dell’Academy, che cade 65-54 al cospetto della Blu Vigilanza.

Partita dai due volti quella giocata dai rossoblù, troppo morbidi e permissivi nell’approccio sui due lati del campo, altrettanto poco cinici quando, risaliti coraggiosamente a -3, si trattava di completare definitivamente una rimonta che, soprattutto per quanto fatto vedere difensivamente dopo l’intervallo, Tolino e compagni avrebbero anche meritato.

Il lungo ex Mondragone è protagonista – con sette dei primi otto punti a bersaglio – del positivo avvio dell’Academy (5-8 al 5’), ma i padroni di casa sono più energici nella pressione difensiva e capitalizzano alcune situazioni in attacco di gioco rotto, compresi sei punti in fila del noentrato Imsandt per il primo allungo: 20-13 al 7’.

E’ il preludio ad un break ben più consistente che porta la squadra di coach Serrano a condurre anche di quindici lunghezze (36-21) a metà del secondo periodo, mentre il massimo vantaggio si dilata fino al 41-24 in chiusura di secondo periodo.

Sul momento di rischiare di affondare definitivamente, Potenza riesce a rimanere aggrappata alla partita e risale progressivamente dopo la pausa lunga, cominciando ad essere soprattutto più aggressiva in difesa e presente a rimbalzo.

Il parquet diventa oltremodo scivoloso e costringe la direzione di gara ad una sospensione di alcuni minuti (52-42 al 25’), dalla quale, nonostante anche un’evidente differenza nel numero di liberi tentati (32 contro 13, meno dei 15 del solo Musa, peraltro tenuto dalla difesa ad appena due canestri dal campo), i rossoblù rientrano meglio.

Una zingarata di Laquintana ricuce lo strappo fino al -3 (54-51), ma qui, sul più bello, un paio di appoggi ravvicinati si fermano sul ferro e qualche palla persa stoppa del tutto l’ultimo generoso sforzo dell’Academy, che intanto perde anche Tolino per falli su un contatto più che sospetto ai danni di Musa.

Finisce quindi 65-54 per Fasano, che aggancia a quota 14 un’Academy mai doma e che può tornare dalla Puglia con più di qualche aspetto positivo dal quale ripartire anche in vista del match di domenica con Molfetta.

Blu Vigilanza Fasano – Academy Basket Potenza 65-54 (24-17; 43-31; 54-46)

Blu Vigilanza: Muolo ne, Lipskyi ne, Aldini 5, Frei 2, Pautasso, Musa 12, Imsandt 15, Gomis 4, Venice 2, Kimekwu 9, Giuliani 7, Raicevic 9. All. Seranno

Academy: Pace, Perez 6, Labovic, Joksimovic 4, Tolino 10, Acuna 7, Buldo 4, Casulli ne, Laquintana 15, Montiks 2, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

Arbitri: Agresta di Brindisi e Russo di Mola di Bari.