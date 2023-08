All’alba dell’inizio della nuova stagione cestistica 2023/2024, volge al termine la stagione estiva del basket 3×3, chiamato anche “street basket” dagli addetti ai lavori.

Potenza si candida ad essere l’ultima tappa dei tornei estivi 3×3 italiani con la IV edizione del King of Pozen, che colorerà di rosso e blu la piazza Don Bosco di rione Verderuolo nei giorni 25 e 26 di Agosto.

Una kermesse che apporta grandi novità a quelle degli anni scorsi.

Una fra tutte, la presenza degli special guest, che si propongono di virare il format dell’evento da cestistico a musicale e d’intrattenimento, al fine di coinvolgere appassionati della palla a spicchi e non.

La prima special guest, che prenderà parte alla manifestazione nel Venerdì 25, sarà la nota cestista, modella, influencer e personaggio televisivo Valentina Vignali.

La pallacanestro continua ad essere il suo mantra dall’età di ben otto anni e la conduce verso grandi soddisfazioni, non solo sul parquet, ma anche nella vita privata.

Volto di Sportitalia e di altri programmi cestistici sulla Rai e La 7, Vignali fa la sua apparizione anche sugli schermi Mediaset partecipando al Grande Fratello nel 2019.

La sua presenza sarà accompagnata nel giorno successivo da una crew milanese di nome “Da Move” che rinvogorirà piazza Don Bosco a suon di schiacciate e giochi di prestigio con la palla da basket, di cui già hanno potuto dar spettacolo sui campi di Eurolega, serie A e sui playground più famosi d’Italia.

Una crew che dagli anni 2000 si fa traghettatrice in Italia del nuovo concept del Freestyle show e dell’arte circense con la palla a spicchi, arte che fino ad allora si era intravista solamente oltreoceano, nel mondo dell’NBA.

Tanti motivi, dunque, per i giovani potentini di avvicinarsi alla pallacanestro e per gli amanti di basket di tornare a respirare aria cestistica e non solo nel capoluogo di regione.

L’evento, che sarà accompagnato da dj set a bordo di una volvo Redbull per entrambi i giorni con una gara speciale anche di tiro da 3 aperta a tutti, verrà patrocinato dall’Amministrazione del Comune di Potenza, la quale ha concesso a tre ragazzi emergenti nel mondo del lavoro (Gian Marco Martucci, Michele Cingolani e Alessandro De Biasi) di mettersi in gioco e scommettere su un evento mai realizzato prima nel capoluogo.

La conferenza stampa avrà luogo la mattina del Venerdì 25 Agosto alle ore 12:00 presso Piazza Don Bosco, a seguito della proiezione su maxischermo dell’esordio della nazionale di basket ai Mondiali delle Filippine alle ore 10 nella piazza ospitante l’evento.

Quest’ultima verrà “addobbata” con le due metà campo concesse all’organizzazione del King of Pozen dal Comune di Potenza che saranno inaugurate per la prima volta dai cestisti potentini.

Un modo innovativo di promuovere due giornate di sport, forti dei valori di amicizia, fratellanza e genuina competitività, che offrono ai cittadini un weekend all’insegna del divertimento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)