Meteo Potenza: è in arrivo la pioggia? Queste le previsioni aggiornate

Alta pressione che tenderà a rinforzarsi nei prossimi giorni, accompagnata dall’afflusso di correnti più calde di matrice subtropicale: in questa fase il tempo tenderà ulteriormente a stabilizzarsi, specie in Puglia, mentre in Basilicata tirrenica non si esclude qualche breve fenomeno.

Le temperature subiranno un aumento, portandosi fin verso i 36-38°C o localmente oltre in pianura e nelle valli; clima a tratti afoso lungo i tratti costieri e nei grandi centri urbani.

Nuovo possibile cambio di scenario tra il 26-27 Agosto, con un possibile peggioramento delle condizioni meteo.

Ma che tempo ci sarà su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 22 Agosto, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.

Mercoledì 23 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

Rasserena in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

