Satriano di Lucania: tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con la comicità di Enzo e Sal di Made in Sud e Colorado! I dettagli

Appuntamento stasera 21 Agosto all’Anfiteatro Porticelle di Satriano di Lucania con la comicità di Enzo e Sal di Made in Sud e Colorado.

Ad aprire la serata, a partire dalle 21:30, la D’Alessandro band, gruppo lucano rock blues/country.

Enzo e Sal, all’anagrafe Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo, porteranno in scena il loro nuovo spettacolo “Uomo avvisato mezzo sposato” oltre all’iconico “Incazzatore personalizzato”, il personaggio più noto del duo di San Giorgio a Cremano, amatissimo dal pubblico per il suo saper dare voce a tutte le arrabbiature contro le ingiustizie piccole e grandi che di continuo incontriamo nel nostro vivere quotidiano.

Spettacolo dunque da non perdere con questo due comico che fin dagli esordi (Enzo e Sal sono nel cast di Made in Sud dal 2009) si è distinto per la simpatia prorompente, la preparazione e tanta passione e volontà. Un duo che attraverso l’ironia e la battuta manda tante “frecciate-verità” alla società italiana.

La serata è organizzata nell’ambito dell’estate satrianese 2023 dal Comune di Satriano di Lucania, con il supporto del Programma Operativo Val d’agri e del Gal Percorsi.

