Bonus per decoder e Smart Tv: ecco chi può riceverlo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge interministeriale MiSE-MEF che di fatto dà l’ok al bonus per l’acquisto dei decoder e Smart Tv, di ultima generazione indispensabili – dal 30 Giugno 2022 – per ricevere il segnale tv che verrà trasportato lungo le frequenze del digitale terrestre con la nuova tecnologia Dvb-T2.

COME FUNZIONA

A partire dallo scorso 18 Dicembre, l’agevolazione può essere richiesta dalle famiglie con un reddito complessivo (Isee) fino a 20.000 euro.

La domanda può essere inoltrata tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Spetterà al negoziante, al momento della consegna del modulo compilato e firmato, del documento d’identità e del codice fiscale dell’acquirente, introdurre i dati sul sito dell’Agenzia delle entrate così da avere l’ok per la concessione del bonus.

L’agevolazione prevede uno sconto fino a 50 euro per l’acquisto di un televisore oppure di un decoder.