Bonus terme: interrotta la prenotazione! Ecco cosa sta succedendo

In tilt il sistema per prenotare i bonus terme nel giorno di apertura per accedere al beneficio: alle ore 12:00 di oggi, 8 Novembre, il via alle domande per lo sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro e senza limiti di Isee.

Si ricorda che è con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° Luglio 2021 che è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.

Il Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino può beneficiare da oggi prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

Il bonus copre fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro.

Comunica Invitalia in una nota gli ultimi aggiornamenti sul via alle prenotazioni avvenuto in giornata odierna:

“Oggi le prenotazioni sono state interrotte per troppi clic da parte dei cittadini e riprendono domani alle ore 12:00.

La piattaforma padigitale.invitalia.it dedicata alla prenotazione del bonus terme è, infatti, stata sospesa per motivi tecnici, dovuti all’alto numero di accessi registrati fin dall’avvio della sua attività”.

Le 186 terme accreditate sulla piattaforma di Invitalia si erano organizzate con l’associazione di categoria Federterme, che aveva messo in campo 2mila operatori pronti alle ore 12:00 di oggi a inviare tutte le domande già ricevute.

Avendo aperto le prenotazioni nei giorni scorsi ai clienti, con la promessa di inviare le richieste a Invitalia in ordine di arrivo, erano infatti già arrivate 300mila prenotazioni.

Gli operatori hanno iniziato a inviarle, ma dopo appena un’ora la piattaforma governativa, sovraccarica di richieste, è andata in tilt.

Scusandosi con i cittadini e con gli enti termali per i disagi, Invitalia ricorda che la piattaforma era – come noto – destinata esclusivamente agli enti termali e, quindi, progettata e testata su questi numeri considerando anche un numero fino a dieci volte maggiore di utenti concorrenti. Immediatamente i tecnici si sono messi al lavoro per ripristinare la piattaforma e garantire il regolare accesso agli enti termali che possono effettuare le prenotazioni.

Al tempo stesso saranno effettuati tutti i controlli necessari per verificare la validità delle richieste.

Invitalia raccomanda ai cittadini di non tentare l’accesso al sito, che resta riservato ai soli enti termali accreditati.

Le risorse in campo per il bonus sono ad esaurimento (al momento sono previsti 53 milioni di euro) e quindi le domande che si possono accogliere saranno circa 250mila.

Domani dalle 12:00, non avendo certezza di alcuna domanda ricevuta e validata da Invitalia, le strutture termali rinvieranno le richieste raccolte dall’inizio delle loro liste.

Tuttavia, visti i fondi limitati, circa 50mila cittadini rischiano di essere esclusi subito.

Per questo motivo Federterme chiede un immediato rifinanziamento della misura.

Intanto sui social sempre più utenti si stanno lamentando per il servizio che si è bloccato appena arrivato, dopo che per giorni l’attesa era stata alimentata da post, commenti e pubblicità dei vari servizi termali accreditati.

