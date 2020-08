Boom di turisti in Basilicata: “Il tutto esaurito delle ultime due settimane di agosto ridà entusiasmo e ci stimola a continuare su questa strada”

“I buoni risultati dell’andamento della stagione turistica in Basilicata, in particolare a Matera, Maratea e nei due Parchi nazionali Appenino Lucano-Val d’Agri e Pollino, diffusi oggi dall’Apt, ripagano gli sforzi compiuti dai nostri operatori turistici che hanno creduto nella ripartenza accompagnati e incoraggiati dalle misure e dalle iniziative della Giunta e del Consiglio regionale”.

E’ il commento del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Francesco Piro che sottolinea come:

“non era affatto scontato il ritorno a Maratea, nel Pollino e in Val d’Agri di flussi di vacanzieri che già conoscono le nostre località e ancor più l’arrivo di nuovi turisti dal centro-nord, con i primi arrivi esteri da considerare anch’essi lusinghieri.

Il migliore risultato centrato è che la Basilicata è entrata a far parte delle dieci destinazioni di cui gli italiani hanno avuto maggiore fiducia in termini di sicurezza per trascorrere una vacanza tranquilla dopo la fase acuta del Covid-19.

Il lavoro sinergico tra Apt, Comuni e Pro Loco, associazioni imprenditoriali, albergatori e titolari di imprese della filiera dell’ospitalità e dei servizi, in attuazione del ‘Pacchetto Turismo’ fortemente voluto dall’assessore Francesco Cupparo e dall’istituzione della rete di prevenzione Covid-19 realizzata nelle maggiori località turistiche dall’assessore Rocco Leone sono sicuramente i fattori che hanno determinato il successo.

Il turismo si conferma pertanto il settore produttivo in cui continuare ad investire tanto più in aree come quella sud della provincia di Potenza che ha grandi risorse naturalistiche, storiche, culturali da offrire e soprattutto ampi spazi all’aria aperta che è quello che chiedono in primo luogo gli italiani.

Il tutto esaurito delle ultime due settimane di agosto ridà entusiasmo e ci stimola come classe politica e dirigente a continuare su questa strada”.

