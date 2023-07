Brutto incidente sulla SP 30 Potenza-Avigliano.

Nella serata di ieri due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco ei sanitari del 118 per portare i primi soccorsi.

Dalle prime informazioni pare che i feriti siano stati trasportati all’Ospedale San Carlo di Potenza.a

