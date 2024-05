A Potenza un confronto sul declino demografico dei comuni lucani. L’evento

Si terrà il prossimo 22 Maggio a Potenza, alle ore 17.00 presso la sede della Casa del Volontariato in Via Sicilia 10, un convegno dedicato all’analisi dei dati e delle cause dello spopolamento dei comuni della Basilicata.

Manifestazione organizzata dal CSV Basilicata, in collaborazione con la Fondazione con il Sud, alla quale interverranno esperti del fenomeno e rappresentanti delle associazioni che si occupano di giovani per un confronto sul contributo che il terzo settore può dare per arginare la fuga dei giovani dalle nostre comunità.

All’iniziativa parteciperà il Presidente della Fondazione con il Sud, Stefano Consiglio che fornirà il punto di vista e l’impegno della Fondazione su tale tematica.

Ha dichiarato il Presidente del CSV Basilicata Antonio Bronzino:

“Il rapporto ISTAT del 2023 certifica il declino demografico della Basilicata: la regione con la più bassa fecondità e l’aumento dell’età media delle donne che partoriscono, inoltre in Basilicata si registra il tasso migratorio interno più alto d’Italia.

Insieme con la Fondazione con il Sud proveremo a capire come il Terzo Settore può contribuire ad invertire questo trend demografico aiutando, per quello che ci è possibile, le istituzioni politiche a trovare soluzioni condivise”.

Ecco la locandina dell’evento.