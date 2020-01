Capodanno Rai a Potenza in piena sicurezza con circa 170 unità! Polizia, Vigili del Fuoco, Carabinieri specializzati, artificieri…

Si è svolta nella Piazza Mario Pagano di Potenza la manifestazione “L’Anno che verrà” trasmessa in diretta su RAI 1 per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Numerosi cantanti ed artisti di livello nazionale si sono alternati sul palco davanti ad un pubblico di circa 4.000 persone che in modo civile ed ordinato hanno partecipato all’evento.

Risultato reso possibile grazie alla sinergica attività posta in essere dalle Forze dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco, dal Comune di Potenza, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia, dalla RAI, dall’ASP e dal DEU 118.

Tutti componenti il Tavolo di coordinamento istituito in Prefettura, che nel corso degli ultimi mesi hanno partecipato a diverse riunioni per la programmazione della manifestazione.

Sono stati affrontati gli aspetti organizzativi, tecnico-logistici e di sicurezza dell’evento, nel duplice aspetto della safety e della security, con particolare riferimento alle operazioni relative all’afflusso e deflusso del pubblico, all’indicazione delle vie di fuga, all’assistenza sanitaria, alla gestione dei volontari e degli addetti alla sicurezza per i servizi di controllo nonché alla predisposizione di un idoneo spazio dedicato alle persone con disabilità e loro accompagnatori.

In ossequio al principio della sicurezza partecipata è stata adottata dal Sindaco di Potenza apposita ordinanza mirata a vietare la vendita di bevande e alimenti in vetro o materiale atto ad offendere.

E’ stata svolta un’accurata operazione di filtraggio del pubblico che ha avuto accesso nella piazza attraverso varchi appositamente individuati, sono stati utilizzati metal detector per impedire l’introduzione di oggetti atti ad offendere ed è stato contingentato il numero massimo di ingressi nell’area spettacolo.

Massiccia e qualificata è stata la presenza delle Forze di Polizia, che ha visto l’impiego di tutte le risorse territoriali dal 30 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020, già programmato in sede di apposite riunioni tecniche di coordinamento delle Forze dell’Ordine.

A ciò si è aggiunta l’azione di concorso di Unità Operative di primo intervento, Carabinieri specializzati, Unità di altri uffici, DIGOS, unità cinofile e team artificieri.

Le unità poste in campo sono state circa 170; anche i servizi antincendio sono stati più che adeguatamente assicurati mediante l’utilizzo di 13 unità dei Vigili del Fuoco e di 4 mezzi.

Lo svolgimento della manifestazione è stato costantemente seguito dal Tavolo di coordinamento appositamente istituito dalla Prefettura e composto dai referenti delle Forze dell’Ordine, degli enti e degli uffici interessati.

Lo spettacolo, terminato oltre le ore 2.00 del 1° gennaio 2020, ha evidenziato un efficiente ed efficace livello organizzativo con regolare deflusso frutto anche del senso civico dei partecipanti.

Per i risultati raggiunti il Prefetto di Potenza Annunziato Vardé esprime sentiti ringraziamenti al Questore per il coordinamento tecnico, che ha garantito i massimi livelli di ordine e sicurezza, nonché alle altre Forze di Polizia, al Comune di Potenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza ed alla Polizia Municipale, all’ASP ed al DEU 118, per la incessante attività collaborativa, che ha assicurato il pieno successo dell’evento, ai numerosi volontari regionali della Protezione Civile per il prezioso supporto fornito, al pubblico ed ai residenti per l’alto senso civico dimostrato nell’occasione.