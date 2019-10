Carabiniere in servizio in Basilicata guida ubriaco e provoca un terribile incidente! Una persona perde la vita

Ha guidato contromano, ubriaco, per almeno 10 chilometri sulla statale Lecce-Brindisi, fino all’impatto fatale contro una Renault Clio.

E’ quanto fa sapere Rai News che prosegue:

“A bordo dell’auto investitrice, una Bmw, un carabiniere forestale 34enne originario di Brindisi e in servizio a Matera.

Nella vettura investita, due amici che stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale di Lecce.

Uno dei due, Desiderio Serio di San Donaci (Br) è morto.

Ferito non gravemente il suo amico così come il carabiniere che ha provocato l’incidente, risultato positivo al test alcoolemico a cui è stato sottoposto in ospedale.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere dell’Anas per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La statale è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione delle auto”.