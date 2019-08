Carmine della provincia di Potenza cerca moglie! In strada e con un cartello tra le mani…

Non si ferma la ricerca dell’eccentrico artista lucano in cerca di una compagna per la vita.

Un appello particolare rivolto, questa volta, nella Città dei Sassi, con tanto di cartello (scritto anche in inglese).

Lui è Carmine Caputo, artista di Roccanova, che nel giorno di Ferragosto ha deciso di rendere ancora una volta pubblico il suo desiderio di trovare moglie.

Così nell’affollata piazza Pascoli, nei pressi di Palazzo Lanfranchi, Carmine si è fermato per diverse ore sotto gli occhi di passanti, flash e turisti, con il suo immancabile cartello tra le mani.

Un importante annuncio, semplice e diretto, per tutte le donne single che, invece, cercano marito.

Cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa?

Foto: Salvatore de Meo.