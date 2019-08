Basilicata: “segnalazioni di una moria di pesci nel fiume Agri”, questa la richiesta

“Per i fatti accaduti in questi giorni a Maratea ho chiesto al Direttore Generale del Dipartimento Ambiente Michele Busciolano di istituire una commissione d’inchiesta interna al fine di verificare le cause, individuare eventuali responsabilità e proporre le possibili soluzioni.”

Ad annunciarlo l’Assessore all’Ambiente Gianni Rosa che dichiara:

“L’attività della Giunta Bardi si contraddistingue per il cambio di rotta rispetto al passato, volendo responsabilizzare gli attori istituzionali rispetto alle inadempienze che possono cagionare danni ai Lucani.

Non è una caccia alle streghe ma senso di responsabilità e legalità.

Inoltre, a seguito di segnalazioni di una moria di pesci nel fiume Agri, ho provveduto a richiedere immediatamente accertamenti all’Arpab sia sui corpi ittici, che sull’acqua del tratto di fiume interessato.

La prontezza con la quale la Regione intende dare risposte è il segnale che, anche in questo caso verranno approfondite le responsabilità di quanto accaduto”.