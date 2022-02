Caro-bollette: un intervento da 6 miliardi di euro all’esame del Governo! Ecco i dettagli

Circa 6 miliardi contro il caro bollette.

È quanto sarebbe emerso dalla cabina di regia che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi alla presenza di Mario Draghi e capidelegazione della maggioranza.

Lo schema presentato sarebbe il seguente:

3 miliardi per un intervento sul secondo trimestre, come sul primo, per l’energia elettrica;

1,7 mld per un intervento sul secondo trimestre come sul primo per il gas;

200 milioni per le cosiddette energivore;

500 milioni per le imprese gasivore;

250 mln per gli enti territoriali alle prese con l’aumento delle bollette;

400 milioni destinati alle Regioni per i rincari di luce e gas negli ospedali.

Come spiegano le stesse fonti, ci sarebbero in cantiere interventi extra non ancora quantificati, come:

sull’automotive;

i microprocessori;

il prezzo delle opere pubbliche.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà oggi una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri..

Saranno presenti i ministri:

dell’Economia Daniele Franco;

dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti;

della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

L’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Il Cdm dovrebbe tenersi alle 15.30.a

