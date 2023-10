Caro spesa: “a Potenza un flop l’iniziativa ‘anti-inflazione'”! La denuncia

Potremmo definire un flop l’iniziativa del Ministero delle Imprese del Mediterraneo (MIMIT).

Così si esprime il Presidente dell’ADOC, dott. Canio D’ANDREA, che aggiunge:

“L’iniziativa è sull’anti-inflazione per calmierare i prezzi a tutela della spesa ed è stata sponsorizzata anche dalla Presidente del consiglio dei Ministri.

Purtroppo in Basilicata sono pochissimi gli esercizi che aderiscono all’iniziativa.

Flop completo quindi a Potenza dove sono solo 4 i supermercati ad aderire alle iniziativa.

Quindi meno del 40% dei super e hard discount.

La situazione è leggermente migliore a Matera dove ci sono, tra l’altro, molte farmacie che aderiscono e qualche esercizio commerciale in più rispetto a Potenza.

Ma quello che non convince è soprattutto il livello della scontistica!

Abbiamo rilevato sui prezzi di qualche settimana fa una leggera limatura, pochi centesimi di diminuzione dei prezzi.

Esercizi commerciali, tra l’altro, non completamenti pronti all’iniziativa.

Questo non basta ai cittadini della Basilicata per risollevare le finanze delle famiglie messe in ginocchio dall’incalzare del “tornado” inflazionistico.

Il governo Meloni vuole curare il “tumore con l’aspirina”.

Non è assolutamente possibile una soluzione di questo tipo.

Sono ben altre le soluzioni da mettere in campo.

Non si vive di spot e di eventi televisivi o mediatici.

Gli italiani hanno bisogno di molto di più!

Bisogna dimezzare le accise sui carburanti, ormai le merci viaggiano tutte su gomma, bisogna aumentare stipendi e pensioni.

Sono solo alcuni dei rimedi che ci permettiamo di suggerire.

La diminuzione del potere di acquisto degli italiani non si ferma a botta di spot”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)