Criticità nei Piani Formativi dell’Azienda San Carlo di Potenza: chiesto un incontro immediato. I dettagli

In una recente dichiarazione, il Segretario Provinciale FIALS-CONFSAL, Giuseppe Costanzo, ha espresso profonda preoccupazione e delusione “per le gravi criticità che affliggono le procedure di pianificazione delle attività formative proposte dall’A.O.R. San Carlo di Potenza”.

Costanzo ha sottolineato:

“Sia l’Organismo Paritetico per l’Innovazione, come previsto dall’art. 8 del CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022, che la previsione del comma 2 di tale articolo, non sono stati attivati fino ad oggi.

Tale Organismo dovrebbe costituire la sede in cui stabilire relazioni aperte e collaborative per i progetti di organizzazione e innovazione, nonché per i piani di formazione.

La sua inattività, oltre che inadempienza verso quelli che riteniamo principi fondamentali, rappresentano una grave violazione delle norme contrattuali”.

In merito al mancato aggiornamento delle linee guida inerenti ai piani formativi, ha aggiunto:

“Apprendiamo con sgomento che i piani formativi vengono redatti seguendo linee guida obsolete (risalenti al 2011) senza l’approvazione del comitato scientifico, prima dell’effettivo svolgimento degli stessi. Questa è una evidente violazione delle disposizioni previste dal CCNL della Sanità e delinea, in maniera marcata, come la tendenza sia quella di non rispettare deliberatamente le procedure contrattuali prestabilite.”

Costanzo ha sottolineato inoltre:

“Questa situazione porta a una mancata pianificazione di formazione d’ingresso per il personale neoassunto con l’esclusione di diversi dipendenti, settori e professioni, creando discrepanze formative tra gli stessi.

È necessario un cambio di direzione e un impegno reale per affrontare queste criticità e migliorare il piano formativo, pertanto sollecitiamo l’immediata convocazione di un incontro con l’A.O.R. San Carlo di Potenza, per discutere delle problematiche evidenziate e cercare soluzioni concrete.

La FIALS-CONFSAL rimane in attesa di questa opportunità di dialogo e di confronto al fine di garantire una formazione di qualità per i lavoratori dell’A.O. Regionale San Carlo di Potenza”.a

