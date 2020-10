Coronavirus, a Rivello finalmente la notizia tanto attesa: tutti negativi i tamponi eseguiti sugli alunni!

Buone notizie sul fronte Coronavirus nel Comune di Rivello (PZ).

Come fa sapere il sindaco, Francesco Altieri:

“Abbiamo appena comunicato alle famiglie la notizia tanto attesa e sperata.

Tutti i tamponi eseguiti giovedì sugli alunni della nostra scuola sono risultati negativi.

Siamo ora la certi che il virus non è entrato all’interno degli edifici scolastici, per cui lunedì riprendono regolarmente le attività didattiche, con servizio di trasporto e mensa scolastica, e revoca della relativa ordinanza di chiusura.

Gli ambienti dei tre plessi scolastici sono stati sanificati e puliti, come sono stati sanificati gli scuolabus.



Restano invece in isolamento gli alunni che hanno effettuato il tampone, per i quali lunedì sarà attivata la didattica a distanza, in attesa che l’Ufficiale Sanitario ne autorizzi il rientro a scuola.



Abbiamo oggi la conferma che rispettare le regole anticontagio garantisce la nostra salute e quella dei nostri figli.

Sforziamoci tutti di essere responsabili e rigorosi nella loro applicazione.



Un ringraziamento va ai due operatori del nostro scuolabus che sono riusciti salvaguardare la salute dei nostri piccoli.

Stanno bene entrambi e speriamo di riaverli presto fra noi”.

