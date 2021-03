Coronavirus Lauria: “Danneggiati dalla mancanza di vaccini per gli over 80”! Ecco cosa sta succedendo

Il Primo Cittadino di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia, comunica gli ultimi aggiornamenti sul fronte “vaccinazioni over 80” per il territorio di competenza.

Ecco quanto riportato:

“Con nota odierna il direttore del distretto della salute di Lauria (PZ) ha appena comunicato il differimento delle date per la vaccinazione della popolazione ultraottantenne.

In particolare è prevista la riprogrammazione del calendario vaccinale, sull’intero territorio del distretto, causa temporanea sospensione delle attività dettata dalle mancate forniture.

Purtroppo la notizia conferma le indiscrezioni dei giorni passati e tutto ciò non depone bene per quei territori come il nostro che, oltre a subire l’ingiusta chiusura della zona rossa, vengono danneggiati dalla mancata somministrazione dei vaccini, unica speranza per contrastare definitivamente la pandemia ed i suoi effetti.

In un momento come quello che stiamo vivendo si può capire tutto ma è evidente la necessità di un cambio di passo sostanziale, a tutti i livelli, per evitare che intere realtà locali vengano messe ulteriormente in ginocchio dal virus e dai suoi nefasti effetti sulla tenuta sociale ed economica della società”.

A seguire la nota dell’Asp:

