Coronavirus: nuovo positivo in provincia di Potenza. Ecco le parole del Sindaco

Dopo i dati ufficiali diffusi, nella giornata di eri, dalla task force regionale ancora un nuovo positivo al Coronavirus in provincia di Potenza.

A dare la notizia il Sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia:

“Ho appena appreso di un’altra positività su Lauria.

Trattasi di un tampone effettuato ai contatti stretti dei positivi.

In merito mi viene comunicato che si procederà, mantenendo l’isolamento, alla ripetizione dei tamponi per avere certezza dell’esito.

Invitando tutti alla calma e, confidando nell’azione dell’autorità sanitaria che sta agendo in merito, faccio un appello a tutti affinché, senza particolari allarmismi, non si prenda sottogamba la situazione e si rispettino quelle poche regole fondamentali per fronteggiare la pandemia in atto.

Come ripeto da tempo, abbiamo necessità di guardare avanti senza tornare indietro, nonostante le difficoltà che questo percorso comporta.

Insieme ce la faremo, ne sono convinto”.

Alla persona auguriamo una pronta guarigione.a

