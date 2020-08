Coronavirus Potenza: per questo Ferragosto potenziati i controlli della Polizia

La Polizia di Stato di Stato di Potenza scende in campo con tutte le sue specialità per garantire un Ferragosto all’insegna della sicurezza;

i servizi di controllo del territorio, potenziati dal Questore Antonino Pietro Romeo, vedranno impegnate tutte le varie articolazioni della Questura nel capoluogo potentino e in tutta la provincia.

L’attività ha come scopo, non solo di prevenire e contrastare i reati, ma anche di far rispettare le norme anti-assembramento tuttora in vigore.



A tal proposito, si raccomanda la collettività tutta a rispettare le disposizioni emesse dalla Regione:

“Con l’ordinanza nr.32 del 14.8.2020, il Presidente della Regione Basilicata ha aggiornato le disposizioni in materia di prevenzione del rischio contagio da COVID-19.

Nelle più recenti disposizioni, in vigore dalla mezzanotte di oggi, a fronte del nuovo scenario epidemiologico viene ribadito l’obbligo del mantenimento della distanza e dell’uso delle protezioni delle vie aeree, qualora non sia possibile il distanziamento.

Viene, altresì, disposta la misura della permanenza domiciliare per 14 giorni per coloro i quali rientrano in Basilicata da viaggi all’estero.



Ancora, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”.

