Coronavirus: vaccini per tutti senza fasce d’età! Ecco le ultime notizie sulle prenotazioni

Dal 10 Giugno tutti potranno prenotarsi per la vaccinazione contro Covid-19, senza nessuna restrizione relativa alle fasce d’età.

Il Corriere della Sera fa sapere che la circolare del commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è pronta.

La decisione scaturirebbe dal numero di dosi di vaccino in arrivo: tra quello di AstraZeneca, Moderna, Pfizere e Johnson&Johnson, nelle prossime due settimane ci saranno abbastanza dosi da poter pianificare una accelerazione della campagna vaccinale prima dell’estate.

I conti li ha fatti lo stesso Figliuolo due giorni fa intervenendo a Dimartedì su La7:

“Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%, ne mancano all’appello 460 mila.

Per gli over 70 siamo all’80% e ne mancano 1,2 milioni, sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne mancano all’appello 2,6 milioni, considerando la platea calcolata su tessera sanitaria.

Adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora”.

Quindi sembra si sia deciso di attendere ancora un paio di settimane, richiamando tutte le Regioni a rispettare la priorità degli over 60.

Subito dopo arriverà il “liberi tutti”:

giovani che si vaccinano in farmacia, aziende che stabiliscono le priorità.

Alcune Regioni stanno procedendo già a passo spedito ecco perchè il generale con la sua circolare detterà la linea da seguire per evitare un “rompersi delle righe” in previsione di un risultato che, a meno di clamorosi passi falsi, sarà l’immunità di gregge a fine settembre, come Figliuolo ha promesso più volte.

L’ultimo nodo da sciogliere resta solo quello delle vaccinazioni in vacanza.

Si attendono aggiornamenti in merito.a

