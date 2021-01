Deposito scorie nucleari, Salvini: “Il Governo è incapace e fa male alla Basilicata”

“Il Governo è incapace e fa male alla Basilicata”.

E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, sull’ipotesi di realizzare in Basilicata un deposito di scorie radioattive.

Salvini ha poi aggiunto che il Governo:

“pericoloso e arrogante non ha consultato gli enti locali, che in qualche caso avrebbero preso in considerazione l’idea, anche per ottenere compensazioni economiche.

Dopo un lunghissimo silenzio i cittadini scoprono che potrebbero ritrovarsi le scorie anche in zone di interesse ambientale e già martoriate da dissesti idrogeologici.

Sinistra, Conte, M5s fanno male alla Basilicata e a tutta Italia”.

