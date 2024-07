Emergenza cinghiali: oltre 100000 euro ai comuni lucani! I dettagli

La Regione Basilicata ha stanziato 137.081 euro da destinare ai comuni lucani per il contrasto alla diffusione della popolazione della fauna selvatica.

L’ avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 1° luglio 2024 e disciplina l’acquisto e l’installazione di dispositivi di cattura, come trappole “PigBrig”, chiusini, gabbie o recinti di cattura. Obiettivo della misura, il contrasto alla diffusione della popolazione della fauna selvatica nelle aree urbane e periurbane dei centri abitati.

Possono beneficiare del contributo i comuni della Regione Basilicata, il cui territorio non ricade integralmente in un’area protetta (l’elenco è pubblicato sull’Allegato A del bando).

Saranno finanziate le domande ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo massimo erogabile è pari a 3.000 euro, iva inclusa.

La presentazione delle istanze deve avvenire mediante la piattaforma informatica SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata)..

La prima finestra per inoltrare le richieste è fissata in 20 giorni a far data dalla pubblicazione sul BURB del dell’avviso (1° luglio 2024). Qualora vi sia una residua disponibilità di risorse finanziarie si provvederà ad aprire una seconda finestra nei successivi trenta giorni e della durata di ulteriori venti giorni.

Ciascun beneficiario può presentare massimo due istanze di contributo. I Comuni che hanno già beneficiato di contributi relativi agli avvisi di cui alle DD.GG.RR. n. 729/2023 e n. 145/2024 potranno usufruire del contributo del presente avviso, in subordine alla disponibilità di risorse finanziarie.