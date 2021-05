Emergenza Covid Basilicata: 24 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 10.05.2021.

Report dati processati in data 09 Maggio 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 422

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 25

Tamponi molecolari negativi n. 397

RICOVERATI N. 141

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 79

DECESSI TOTALI N. 4

• Balvano

• Lagonegro

• Policoro

• Scanzano Jonico

POSITIVI TOTALI N. 25

24 positivi residenti:

2 Anzi

1 Atella

1 Avigliano

1 Cancellara

1 Melfi

1 Montemilone

3 Nova Siri

1 Pietragalla (domiciliato a Potenza)

2 Policoro

4 Potenza (n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata)

3 Rotondella

2 Ruoti

2 Scanzano Jonico

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 79

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 78

5 Atella

14 Avigliano

3 Balvano

2 Cancellara

2 Corleto Perticara (domiciliati a Chiaromonte)

2 Forenza

3 Grassano

12 Matera

4 Melfi

11 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Picerno

5 Pignola

1 Rapolla

5 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 Sant’Arcangelo

5 Scanzano Jonico

1 Stigliano

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 1 1 Libia (domiciliato a Chiaromonte) CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.716

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.575

DECEDUTI RESIDENTI N. 531

GUARITI RESIDENTI N. 18.180a

a

