Degrado in questo Comune della provincia di Potenza: erbacce, cavi elettrici dismessi, pericolo per i bambini! Le foto

Alcune mamme di Maratea (PZ) hanno scritto alla nostra Redazione poiché preoccupate per la sicurezza dei loro piccoli.

Ecco cosa scrivono nella loro segnalazione:

“Ecco come si presenta il parco giochi sito in una delle più estese frazioni di Maratea: la famigerata Massa.

L’area, inaugurata da soli tre anni, sembra essersi adeguata allo stato di decadenza che già da diverso tempo caratterizza la Perla del Tirreno.

Erbacce, degrado e manto stradale dissestato fanno ormai da padroni in un luogo che dovrebbe garantire la massima sicurezza ai nostri piccoli.

Illuminazioni ormai inesistenti e cavi elettrici barbaramente dismessi impediscono uno stato di tranquillità generale che porta genitori e non solo a frequentare altri luoghi maggiormente adibiti allo svago dei loro bambini.

Alla luce di tutto ciò’, viene spontaneo chiedersi di cosa si stiano occupando i due assessori di maggioranza Accardi Renato e Piscitelli Paolina…appartenenti a tale frazione ma apparentemente ciechi e sordi dinanzi a cotanta incuria.

Non dovrebbero forse analizzare in primis i problemi della propria frazione contribuendo così a risolverli?

Compito di ogni assessore è quello di farsi portavoce dei disagi caratterizzanti la propria area, ma come sempre non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”.

Di seguito alcune foto che mostrano lo stato della situazione ad oggi.

