Giornata mondiale sul diabete: “In Basilicata 4 bambini su 10 sono obesi o in sovrappeso. Dobbiamo stare più attenti alla loro alimentazione”. L’appello

“In occasione della giornata mondiale sul diabete, mi preme inviare due messaggi: uno a tutti bambini e i ragazzi, e un altro ai genitori e alle associazioni che si interessano di questa problematica “.

È quanto ha comunicato il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Vincenzo Giuliano, alla presidente dell’associazione Giovani diabetici di Basilicata, Angela Possidente.

Ha dichiarato il garante:

“Nella nostra regione 4 bambini su 10 sono obesi o in sovrappeso.

E la Basilicata ha i bambini tra i più sedentari d’Italia.

Ciò significa che dobbiamo stare più attenti sull’alimentazione e sulla sedentarietà per non diventare obesi.

L’obesità infatti è considerata un fattore di rischio per l’insorgenza del diabete di tipo 2.

Ai genitori vorrei ricordare loro ciò che Chesterton: i bambini sanno che le fiabe sono vere non perché ci dicono che esistono i draghi ma perché i draghi possono essere sconfitti.

Ed esattamente ciò che voi fate quotidianamente, genitori e associazioni tutte di Basilicata, in particolare l’associazione Giovani diabeti di Basilicata, per superare ogni difficoltà che si presenta sul vostro cammino e su quello dei vostri figli.

Sono testimone di situazioni in cui le istituzioni non sono state in grado di rispondere subito o rispondere solo parzialmente a bisogni impellenti o particolari venutisi a creare: in queste situazioni siete stati voi a sopperire alle carenze di risposte, generando di fatto servizi utili”.