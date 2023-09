Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Monopoli, gara valida per la 3 giornata del campionato Serie C – Girone C .

L’incontro si è giocato allo stadio Alfredo Viviani.

La nostra squadra ha vinto per 2 a 1 sugli avversari.

Forza Potenza, avanti così!

Ecco il risultato della partita ed i gol effettuati.

