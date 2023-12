Il Calcio da Tavolo approda nel potentino! I dettagli

Sull’onda dei successi della Nazionale di Calcio da Tavolo in occasione della scorsa FISTF World Cup e del recente Europeo, la diffusione del calcio in miniatura, in Italia, continua incessantemente, con tantissime iniziative promozionali, spesso indirizzate alle nuove generazioni.

In quest’ottica, grazie anche agli Istruttori Under formati e certificati dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), questa disciplina sportiva approda anche in quel della Basilicata.

IL TORNEO

Nelle giornate del 28-29-30 dicembre 2023, infatti, presso il salone della Casa Canonica di Santa Maria Maggiore a Pignola (Potenza), i Tecnici Federali unitamente ad una delegazione degli Azzurri vittoriosi a Gibilterra, in occasione dell’ECSTFA European Cup 2023, presenteranno ufficialmente il Calcio da Tavolo e daranno poi il via ad un torneo promozionale organizzato sotto l’egida della stessa FISCT, al quale parteciperanno diversi atleti provenienti anche dalle regioni limitrofe (come la Puglia e la Campania).

Tutto questo sarà il preludio per l’inizio delle attività agonistiche vere e proprie, che si concretizzeranno, nel mese di gennaio 2024, con la fondazione e l’affiliazione del primo club di Calcio da Tavolo in Basilicata: il Subbuteo Lucania.

LE ATTIVITA’ NELLE SCUOLE

Le iniziative per diffondere il Calcio da Tavolo, soprattutto tra i più giovani, nel territorio della Basilicata, sono cominciate, in realtà, diverse settimane fa, grazie al lavoro e all’abnegazione del Professor Tommaso Mazzoni, istruttore federale certificato e tra i principali promotori dell’evento di questi giorni, che ha inserito il Subbuteo tra le attività proposte dall’Istituto Alberghiero “Umberto Pasca” di Potenza, ottenendo, fin da subito, un eccellente riscontro in termini di adesione e partecipazione da parte degli studenti.

L’evento del 28-29-30 dicembre 2023 è stato organizzato grazie all’opera della E20 Pignola Events di Gerardo Mazzoni, con il supporto di diversi partners locali.