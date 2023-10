Il progetto di questa prestigiosa biblioteca di Avigliano presentato ad un importante evento nazionale! I dettagli

Si è svolta a Lucca, nella splendida cornice del Real Collegio cittadino, la XIX edizione del Lucca Beni Culturali, LuBeC 2023, l’incontro annuale di promozione dello sviluppo a base culturale per la crescita e l’innovazione del Paese, organizzato da PROMO PA FONDAZIONE e sostenuto dal Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Anno europeo delle competenze, ANCI- Associazione nazionale Comuni Italiani, ACRI- Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, ICOM – International Council of Museums Italia, UPI- Unione delle Province Italiane ed altri enti territoriali.

Effetto Cultura è stato il tema scelto per l’edizione 2023 rinnovata nella struttura, con un nuovo asseto in Cantieri tematici, i quali hanno restituito migliore fruizione dell’iniziativa nonché un ruolo centrale e determinate dei partner tecnici ed istituzionali.

I cantieri, integrando laboratori di coprogettazione, interventi di Alta Formazione e seminari di approfondimento hanno dato visibilità ad un impegno crescente per sostenere il processo di accrescimento, delle competenze strategiche e tecniche necessarie al sistema pubblico e privato della cultura nell’ambito dello sviluppo sostenibile, individuando gli strumenti e i dispositivi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Al Cantiere a numero chiuso: TRASFORMAZIONE DIGITALE- COMPETENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE promosso dal MiC e gestito dalla Fondazione Scuola dei beni e dell’attività culturali nell’ambito del progetto “Formazione e Miglioramento delle competenze digitali a valere sull’investimento PNRR 1.1- Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale della Digital Library , è stata presente anche la dott.ssa Vita Filadelfia, vice-presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso ETS di Avigliano, selezionata e ritenuta idonea alla partecipazione in presenza dalla Commissione della Fondazione, per curriculum e competenze maturate nel percorso formativo online, per relazionare sul progetto di Digitalizzazione del Patrimonio Librario Antico delle Cinquecentine e Seicentine presenti nella storica Biblioteca Tommaso Claps, fiore all’occhiello del Sodalizio ed unica rappresentante delle biblioteche private italiane.

Ha affermato la vice-presidente Filadelfia:

“La nostra biblioteca, gode di particolare prestigio nel panorama regionale per la cura e la salvaguardia del prestigioso patrimonio culturale ivi presente, grazie esclusivamente all’autofinanziamento derivante dall’apporto delle tessere dei nostri numerosi associati e alla campagna di “sensibilizzazione culturale” posta in essere dal Consiglio Direttivo in carica, presieduto dal presidente Donato Paolo Salvatore, riuscendo a mantenere alto lo standard culturale regionale seppur senza erogazioni di fondi pubblici.

In essa, oltre a volumi di alto valore è presente anche il Fondo Leonard Covello, pedagogo aviglianese, naturalizzato americano, acquisito recentemente e oggetto dei prossimi impegni istituzionali del nostro Ente.

La mia partecipazione al laboratorio è servita a far emergere i fabbisogni formativi necessari, condividendoli e confrontandoli con la rete di rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali, relativi alle competenze occorrenti nei processi di trasformazione digitale del patrimonio culturale anche in prospettiva delle iniziative in atto a livello territoriale e per le quali i professionisti della cultura svilupperanno strategie specifiche, attuandole attraverso programmi di formazione che partiranno presumibilmente in autunno”.

