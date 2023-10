Nuova Coordinatrice Regionale per Azzurro Donna Basilicata! I dettagli

La nuova Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Basilicata, prof.ssa Lucia Pangaro, fa sapere:

“Nella splendida cornice dell’Hotel Ariston a Paestum ho ricevuto ufficialmente il passaggio di consegne relativamente all’incarico di coordinatrice regionale di Azzurro Donna dalla dimissionaria Antonella Sasso.

A seguito delle sue dimissioni, infatti, in accordo con il coordinatore regionale del partito nonché Ministro per le Riforme, Sen. Elisabetta Casellati, sono stata investita dell’incarico dall’On. Catia Polidori, Dirigente Nazionale del Dipartimento Azzurro Donna.

Il passaggio è avvenuto in perfetta armonia tra di noi, complice l’atmosfera evocativa della kermesse campana, velata di malinconia e di fiducia nel futuro nel contempo per i festeggiamenti in occasione del compleanno del compianto ed insostituibile Silvio Berlusconi.

Ancor più significativa, la modifica dello Statuto che ha visto l’inserimento a pieno titolo di Azzurro Donna nella segreteria nazionale, così come auspicato da molti anni.

Un dipartimento, quello di Azzurro Donna fortemente voluto dal Presidente Berlusconi, in onore della sua amata madre Rosa che in tutti i territori italiani sarà tra i protagonisti più attivi e rappresentativi nell’immediato dibattito politico e per le imminenti consultazioni elettorali”.a

