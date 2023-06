Importanti novità per le Pro Loco della Basilicata. I dettagli

Importanti novità per le Pro Loco della Basilicata e d’Italia dall’Assemblea Nazionale Ente Pro Loco Italiane sotto l’Alto patrocinio Commissione Nazionale Italiana Unesco a Quartu Sant’ Elena in Sardegna a partire dalla proposta di legge sul riconoscimento del “Sistema Pro Loco italiano” presentata dal Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Onorevole Tommaso Foti e dal Protocollo con il Ministero del Turismo firmato dal Ministro Daniela Santanchè.

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa con una nota sottolineando:

“esprimiamo vivo apprezzamento per gli importanti riconoscimenti istituzionali che l’Ente Pro Loco Italiane sta ottenendo a favore dei volontari e delle Pro Loco grazie alla sensibilità istituzionale e politica che premia gli sforzi quotidiani sui territori”.

Il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa dirigente Pro Loco Barile nel suo intervento in assemblea a nome della Vicepresidente regionale Maria Teresa Romeo, del segretario regionale Gaetano Vitale Presidente Pro Loco Lavello, dei consiglieri Giovanni Moreno Presidente Pro Loco Di Laurenzana, Pietro Marino Presidente Pro Loco Satriano di Lucania e Beniamino Laurenza Presidente Pro Loco Pisticci presenti ai lavori, ha rivolto un plauso al Presidente nazionale Ciurleo per l’attività messa in campo dalla dirigenza nazionale e un ringraziamento per l’accoglienza all’amico Romano Massa Presidente Ente Pro Loco Sardegna.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente nazionale Epli Pasquale Ciurleo che ha ringraziato per l’impegno il Presidente Onorevole Tommaso Foti e l’ Onorevole Massimiliano De Toma dirigente nazionale Fratelli d’ Italia per l’impegno in questi anni a favore delle Pro Loco e dell’ Epli.

Nel corso dell’Assemblea è intervenuto Vito Santarcangelo Amministratore informatica ideatore Lucanum che ha illustrato il progetto Realverso Metaverso della Sostenibilità che ha riscosso particolare interesse.

Presentatati al termine dell’assemblea i contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ente Pro Loco Italiane e Ministero del Turismo con il Ministro Daniela Santanchè ed i regolamenti dei marchi “Sagra d’ Eccellenza”, “Carnevali Autentici” e “Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici” salutati da un lungo applauso di apprezzamento dai numerosi volontari e dirigenti provenienti dalle Pro Loco d’ Italia.a

