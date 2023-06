In Basilicata il promo nido del 2023 di tartaruga Caretta caretta è a Maratea! Ecco le foto

Bella sorpresa a Maratea.

Ecco quanto annuncia la sezione locale di Legambiente:

“Nonostante tutte le avversità e calamità naturali che in questi mesi hanno coinvolto la nostra cittadina, la natura fa comunque il suo corso e anche quest’anno siamo stati scelti per essere i custodi di un regalo prezioso.

All’alba del 26 giugno sulla spiaggia Cala Jannita (Spiaggia Nera), una tartaruga Caretta caretta ha deposto le sue uova!

Abbiamo potuto accertare insieme ai colleghi del CRTM WWF ITALIA di Policoro la presenza del primo nido della Basilicata di Caretta caretta nell’anno 2023!

Siamo felici!!

Adesso diventiamo tutti custodi di questo nido e ne approfittiamo per dare a tutta la cittadinanza alcune informazioni importanti: per favorire il corretto sviluppo delle uova è necessario non arrecare disturbo al sito che è stato prontamente messo in sicurezza e di allertare le autorità nel caso si osservino comportamenti scorretti in prossimità del sito di nidificazione.

La schiusa delle uova è prevista all’incirca dopo 60 giorni dal momento della deposizione.

Vi annunciamo che presto verrà stilato un programma per numerose attività di educazione ambientale, di biologia marina ed escursioni in kayak che avrà come fulcro proprio la presenza del nido sulla spiaggia Nera.

Grazie alla collaborazione congiunta di Legambiente Maratea sky&sea con la nostra referente la dott.ssa Raffaella Di Santo, l’Associazione pescatori di Maratea e Fly Maratea, organizzeremo incontri di divulgazione scientifica e escursionismo lungo la nostra bella costa di Maratea.

La stagione 2023 è solo all’inizio!

Un ricco programma Vi aspetta per trascorrere le Vostre vacanze nel pieno della natura”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)