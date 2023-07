In Basilicata raccolti oltre 400000 kg di Pneumatici fuori uso: i dettagli

EcoTyre, che in Italia si occupa di Pneumatici Fuori Uso – PFU, ha raccolto nel 2022 in Basilicata 445.810 kg di PFU eseguendo 118 missioni di ritiro nei Punti di Raccolta (officine e gommisti iscritti al Consorzio presso i quali i cittadini lasciano le gomme a fine vita).

Il Consorzio, che ha raccolto complessivamente in Italia 46.168.465 kg di PFU (+1,12% rispetto all’obiettivo di legge), si occupa anche della corretta gestione di questi rifiuti, che sono riciclabili al 100%.

Con il progetto “Da Gomma a Gomma” si riutilizza la gomma derivata da PFU raccolti in Italia in nuovi pneumatici o altri prodotti in gomma. Nel prossimo triennio 2023 – 2025 è prevista la diffusione di tali prodotti in tutta la flotta EcoTyre ed auspicabilmente la diffusione in tutta la filiera della gomma.

In aggiunta all’attività ordinaria, EcoTyre continua a operare per le Amministrazioni locali della Regione Basilicata, in modo volontario e gratuito, arrivando a 5 interventi straordinari di rimozione di PFU nell’ambito di “PFU Zero” (pfuzero.ecotyre.it).

La raccolta è svolta in maniera capillare, dalle piccole isole ai comuni di montagna, con una logica di prossimità: i PFU raggiungono l’impianto di trattamento più vicino, riducendo km percorsi, costi ed emissioni inquinanti. EcoTyre si affida ad aziende rispettose dell’ambiente. Nel 2022 il 96% dei mezzi su cui viaggiano i PFU erano Euro 5 o Euro 6.

Afferma il Presidente di EcoTyre:

“Nel corso del 2022 abbiamo superato il traguardo dei 16.000 punti di raccolta iscritti alla nostra rete e continuato la politica di capillarità nella gestione, fornendo servizi anche a piccoli gommisti in zone periferiche o disagiate.

L’obiettivo dei prossimi mesi sarà quello di iniziare ad equipaggiare la flotta dei veicoli del consorzio con pneumatici contenenti gomma direttamente riciclata da PFU raccolti in Italia”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)