In Italia crolla il mercato dell’auto: calo del 23% a Giugno. Ecco tutti i dati

Mercato europeo dell’auto ancora in calo.

Come riporta “Il Messaggero”:

“A Giugno in Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – sono state immatricolate 1.131.843 auto, con un calo del 24,1% rispetto allo stesso mese del 2019.

Il consuntivo dei primi sei mesi dell’anno è di 5.101.669 immatricolazioni, il 39,5% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso.

Il gruppo Fca ha immatricolato a giugno in Europa, Efta e Regno Unito 64.927 auto, il 28,2% in meno dello stesso mese del 2019.

La quota scende dal 6,1 al 5,7%.

Nei sei mesi le auto vendute dal gruppo sono 290.562, in calo del 46,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso.

La quota è pari al 5,7% (era il 6,4%).

Per quanto riguarda i brand, le immatricolazioni di Fiat sono 47 mila pari a una quota del 4,2%, quelle di Lancia 3.500 (0,3%), le vendite di Alfa Romeo sono oltre 3.200 (0,3%), mentre Jeep, infine, immatricola quasi 10.800 vetture (1%).

Tra i principali mercati europei, Fca (Fiat in particolare) ha registrato risultati positivi in Germania, dove grazie al programma commerciale ‘Di più’ conferma a giugno il dato di maggio: mentre il mercato complessivo perde nel mese il 32,3%, il Gruppo ottiene una quota del 4,9%, +1,5 punti percentuali.

Fiat incrementa le vendite dell’1,4% e ottiene una quota del 4,1%, in crescita di 1,3 punti percentuali.

Anche nel Regno Unito Fca fa meglio della media del mercato: a fronte di un calo complessivo del 34,9%, incrementa la quota di 0,3 punti percentuali, ottenendo l’1,9% del mercato.

Bene anche i brand con la quota Fiat all’1,4% (+0,2%), quella Alfa Romeo allo 0,2% (+0,1%) mentre Jeep è stabile allo 0,3%. Bene anche nei Paesi Bassi dove, a giugno, il mercato complessivo perde il 40,2% mentre Fca incrementa le vendite dell’8,8%, ottenendo una quota del 3,2%, in crescita di 1,4 punti percentuali.

Fiat, con +37,5% di vendite ottiene una quota del 2,9%, +1,6 punti percentuali.

Numerosi i modelli Fca che ottengono positivi risultati in giugno: pur essendo il segmento A tra i più colpiti dalla pandemia (vendite in calo del 35% nel mese) le Fiat 500 e Panda si confermano le più vendute in Europa.

La 500 ottiene una quota del 17,2% (+2 punti percentuali rispetto all’anno scorso) e la Panda del 15,8% (+2,7 punti percentuali).

Insieme, le due vetture detengono il 33% di quota, miglior risultato di sempre per giugno dal lancio dei due modelli.

Bene anche le Jeep Cherokee – che in un segmento in calo del 13,3% incrementa le vendite del 39,6% – e Wrangler le cui immatricolazioni aumentano del 11,8%. In lieve crescita la quota nel suo segmento dell’Alfa Romeo Giulia: 1,15% rispetto a 1,1% di un anno fa”.

Le vendite di auto in Italia hanno subìto, a Giugno, un calo del 23,1% e nei primi 6 mesi del 46,1%.a

