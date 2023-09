Incendio nel Potentino: queste le ultime notizie

Incendio capannone nel Comune di TRAMUTOLA.

Attività di monitoraggio ambientale svolte dall’ARPA Basilicata.

Spiega la situazione in sindaco di Marsicovetere, Marco Zippari:

“In data 11 Settembre 2023 sono pervenute presso l’ARPAB richieste per effettuare attività di monitoraggio della qualità dell’aria a seguito di un incendio sviluppatosi in data 9 settembre 2023 in un capannone di autoricambi ubicato nella zona artigianale di Tramutola.

L’incendio, che è stato prontamente domato dai vigili del fuoco, ha determinato l’innalzamento di una colonna di fumo nero, che ha reso necessario l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria.

Preliminarmente è stato effettuato uno studio anemometrico circa le direzioni e l’intensità dei venti presenti al momento dell’incendio, e nei giorni successivi mediante i dati acquisiti dalle stazioni di monitoraggio di proprietà di Arpab siti in Val d’Agri.

Sono stati controllati da remoto anche eventuali superamenti dei valori limite degli inquinanti previsti dal decreto legislativo 155/2010 sulla stazione di monitoraggio denominata “masseria De Blasis” che risulta la più vicina al luogo dell’evento. Si evidenzia che non ci sono stati superamenti dei limiti previsti dalla legge.

In seguito il personale dell’Arpab, assistiti dal comandate della polizia locale di Tramutola e Marsicovetere, si è recato sul luogo dell’evento per procedere all’installazione di campionatori di alto volume per il monitoraggio delle polveri, e di deposimetri per il monitoraggio dei metalli e dei micro inquinanti organici sulle deposizioni atmosferiche totali.

Si è stabilito che i suddetti monitoraggi avranno una durata di 15 giorni.

Relativamente alle attività future si prevede di installare nei prossimi giorni il laboratorio mobile di proprietà di Arpab, contenente la strumentazione per il monitoraggio degli inquinanti previsto dal decreto legislativo 155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria. 

Si prevede inoltre, di valutare le ricadute al suolo dell’incendio, attraverso il campionamento e l’analisi dei terreni”.a

