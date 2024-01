Incontro di calcio “Potenza-Latina”: ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa:

“sabato 13 gennaio p.v., alle ore 16,15, nello stadio A. Viviani di questa città, dell‘incontro di calcio ‘POTENZA-LATINA’ valevole per il Campionato Lega Pro.

ORDINA

giorno 13/1/2024

in Via Viviani, fino dall’intersezione con v.le Marconi e in via Viviani fino all’intersezione con via N. Sauro;

Dalle ore 13.30 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia fatta eccezione per i mezzi della squadra ospite;

Dalle ore 13.30 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso, e dei residenti, nonché coloro che devono effettuare rifornimento di carburante, purché accedano da via N. Sauro;

Che l’accesso alla tribuna per la tifoseria locale sarà consentito dalla parte a monte di via Viviani;

In via Viviani;

Dalle ore 14.00 e fino a cessate esigenze, chiusura dell’intersezione con piazzale Rizzo;

In viale Marconi;

Dalle ore 14.00, fino a cessate esigenze, chiusura in entrambi i sensi di marcia, dalla rotatoria fronte il “Seminario” fino all’intersezione con via N. Sauro, fatta eccezione per i residenti;

In via N. Sauro;

Dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze, chiusura in entrambi i sensi di marcia, dell’intersezione viale Marconi/via Sauro/via Viviani fatta eccezione per i residenti e chi deve accedere/uscire al/dal parcheggio multi piano o Tribunale durante il transito della squadra ospite e della tifoseria ospite;

Dalle ore 14.00, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati fatta eccezione per i veicoli della squadra ospite;

In via Lepore;

chiusura in entrambi i sensi di marcia, con transennamento, dell’intersezione via Lepore/via Sauro e via Lepore/viale Marconi, ad eccezione dei residenti e di chi deve accedere nel parcheggio multipiano o nel Tribunale nonché deve uscire da dette strutture”.

Inoltre per i motivi specificati in premessa,

– è fatto obbligo al titolare dell’esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell’area antistante lo stadio A. Viviani, in occasione dell’incontro di calcio “POTENZA-LATINA” , di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 14,00 di sabato 13 gennaio 2024, con l’obbligo di sgomberare l’area antistante l’ingresso del medesimo entro la stessa ora;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.