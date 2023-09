Incontro Potenza Calcio-Monterosi Tuscia: ecco le modifiche alla circolazione

Sabato 30 settembre p.v., alle ore 18.30, si svolgerà presso lo stadio “ A.VIVIANI” l’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro, tra “POTENZA – MONTEROSI TUSCIA”.

Queste le disposizioni riportate nell’ordinanza del Comune per regolamentare la circolazione e la sosta nelle aree limitrofe allo stadio:

1. in Via Viviani, fino all’intersezione con v.le Marconi e in via Viviani fino all’intersezione con via N. Sauro;

dalle ore 15.30 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia fatta eccezione per i mezzi della squadra ospite;

dalle ore 16.30 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso, e dei residenti, nonché coloro che devono effettuare rifornimento di carburante, ma dovranno acced ere da via N. Sauro;

che l’accesso alla tribuna per la tifoseria locale sarà consentito dall’area a monte di via Viviani;

2. In via Viviani;

dalle ore 16.30 fino a cessate esigenze, la chiusura dell’intersezione con piazzale Rizzo;

3. in viale Marconi;

dalle ore 16.30, fino a cessate esigenze la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, dalla rotatoria adiacente il “Seminario”, fino a intersezione con via N. Sauro, fatta eccezione per i residenti;

4. in via L. Da Vinci;

dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze, la chiusura al traffico veicolare dell’intersezione di via L. Da Vinci/ viale Marconi;

5. in via Lepore;

la chiusura in entrambi i sensi di marcia, dell’intersezione via Lepore/via Sauro e via Lepore/viale Marconi, fatta eccezione per i residenti e per coloro i quali devono accedere/uscire al/dal parcheggio multi piano o dal Tribunale;

6. in via N. Sauro;

dalle ore 16.30 fino a cessate esigenze, la chiusura in entrambi i sensi di marcia, fatta eccezione per gli ospiti e per coloro i quali accedono oppure escono dal Tribunale e dal parcheggio multi piano;

dalle ore 16.30, il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati fatta eccezione per i veicoli della tifoseria ospite”.

Di seguito l’Ordinanza.

