La PM Gruppo Macchia Potenza pronta a difendere un secondo posto con le unghie e con i denti nella prossima partita! In bocca al lupo

E’ una PM Gruppo Macchia Potenza rinfrancata quella che scenderà in campo sabato 13 aprile in casa della capolista del girone G dei play-out.

La formazione rossoblù di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna andrà a far visita alle 19 alla Don Milani Volley e lo fa da seconda in classifica dopo il successo interno per 3-1 (25-19, 16,25, 25-21, 25-18) di settimana scorsa ottenuto contro la Farmacie Matarrese Ostuni.

Un secondo posto guadagnato settimana scorsa e da difendere con le unghie e con i denti:

“Per noi è una partita fondamentale per rimanere aggrappati al secondo posto e cominciare la seconda fase dei play-out con determinazione e più consapevolezza dei nostri mezzi” ha affermato alla vigilia coach Elena Ligrani.

Avversario che capitan Di Camillo e compagne conoscono bene per averlo affrontato nel corso della stagione regolare nel doppio confronto nel girone A: “Giochiamo contro una squadra che conosciamo bene – conclude coach Ligrani – e che in campionato abbiamo già battuto nonostante giochino in un campo molto difficile“.

Appuntamento alla Palestra della scuola media “Ungaretti” di Bari sotto la direzione di gara dei signori Monteleone e Nibali, prima battuta alle 19.