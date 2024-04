Potenza: a rischio chiusura il punto ristoro di questo autogrill! Ecco cosa sta succedendo

In data 11 Aprile si è tenuto l’incontro tra le OO.SS. di categoria e la dirigenza di Aurtogrill-Burger King per il sito presente sul raccordo Sicignano Potenza.

Nel corso della riunione è emersa la volontà, da parte della società Autogrill, di non voler investire sul punto ristoro presente nel capoluogo.

Gerardo de Grazia della Confsal Basilicata e Donato Rosa della Filcom Confsal Basilicata ricordano che la vicenda si colloca in una vertenza più ampia che vede coinvolta anche l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (Anas).

Spiegano de Grazia e Rosa:

“Va infatti precisato, che l’Anas ha chiesto un aumento dei canoni e l’applicazione di royalties alla Lucania Carburanti (società in liquidazione, con gestione commissariale).

Tale richiesta, ovviamente, mette a rischio l’intera struttura e tutti gli operatori coinvolti, con conseguente ricaduta in termini occupazionali e di servizi offerti all’utenza.

Come Confsal e Filcom-Confsal oltre ad aver, fortemente, voluto l’impegno del sindaco Guarente al declassamento del tratto da statale a comunale inviando formale richiesta al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, abbiamo consegnato, al Ministro, in occasione della visita in Basilicata, un documento dettagliato sulla questione fornendo, anche, soluzioni.

Ad oggi nonostante tutte le azioni messe in campo dalla Filcom-Confsal e dalla Filcams-Cgil, in solitaria, la società Autogrill, comunica un taglio di 72 ore settimanali o l’eventuale spostamento di tre lavoratori nel sito di Sala Consilina.

Siamo sconfortati da tale decisione che ci lascia con l’amaro in bocca e non ci convince in quanto determina una chiaro obiettivo da parte di Autogrill di non credere nel nostro territorio e quindi di arrivare, probabilmente in un secondo momento, a chiudere il punto ristoro di Potenza.

Come in passato non staremo sicuramente inermi a guardare, non abbiamo nessuna intenzione di subire decisioni che sono deleterie per i lavoratori, circa 60.

Chiediamo, un incontro urgente al prefetto e al Sindaco per cercare una soluzione definitiva della questione Autogrill per salvaguardare tutti i lavoratori del tratto autostrade”.