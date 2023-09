La Pm Volley Potenza pronta per l’inizio della nuova stagione agonistica. Ecco le ultime notizie

La Fipav Puglia ha reso nota la composizione dei tre giorni della Serie C femminile 2023/24.

Quest’anno sono ben trenta le compagini che prenderanno parte al campionato ecco perciò la decisione di suddividere le formazioni in tre giorni da dieci.

La PM Gruppo Macchia Potenza è stata inserita nel gruppo A insieme a Nelly Barletta, Lavinia Group Trani, Citymoda Amatori Bari, Zest Terlizzi, Dinamo Cab Molfetta, Asem Bari, Polis Corato, Don Milani e Volley’s Eagles Ungaretti.

Queste le parole di coach Marco Orlando sulla composizione del girone A:

“Siamo contenti di aver avuto contezza formale della composizione dei gironi e di aver potuto calendarizzare in modo definitivo la data ufficiale di inizio della stagione agonistica, nel week-end del 14 e 15 ottobre.

Inizia per noi, da oggi, un nuovo lavoro in palestra, abbiamo programmato una tempistica minore sul lavoro fisico, che è intenso e proficuo, lavoreremo sull’aspetto tecnico e tattico con maggiore quantità oltre che su numerose amichevoli già concordate con realtà campane e pugliesi”.

Il tecnico potentino si concentra anche sulla qualità del campionato:

“Il campionato pugliese è di alto livello, ne abbiamo avuto contezza la stagione agonistica passata; incontreremo squadre già conosciute di cui sappiamo il valore, alcune delle quali si sono assolutamente rinforzate e puntano a fare grandi cose, come abbiamo potuto vedere dalla campagna acquisti e dalle varie news che abbiamo letto e studiato in questo periodo pre agonistico.

Ci sono anche compagini nuove, che affronteremo per la prima volta, ma che già sappiamo essere costruite per onorare il campionato in modo competitivo.

Insomma, non abbiamo un minuto da perdere, solo il lavoro può pagare e permetterci di competere in questo alto livello”.a

