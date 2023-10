Manovra: “l’asilo nido sarà gratis dal secondo figlio”. I dettagli

Quella varata oggi è a tutti gli effetti una manovra ambiziosa e completa perché abbraccia anche le necessità e i bisogni delle mamme ed ovviamente delle famiglie”, lo afferma in una nota la responsabile del Dipartimento Organizzazione di FdI Basilicata, Ivana Smaldini:

“Il premier Giorgia Meloni era stata chiara fin dall’insediamento a Palazzo Chigi e alle parole hanno avuto seguito iniziative rilevanti: l’asilo nido sarà gratis dal secondo figlio e per le donne lavoratrici è prevista la decontribuzione dal secondo figlio, ovvero non pagheranno la loro quota contributiva (in maniera più specifica si tratta di uno sgravio pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo).

Provvedimenti che segnano un cambio di passo.

Inflazione, crisi economica, lavoro precario o sottopagato ostacolano la maternità che ad oggi è ritenuta un lusso, pertanto qualsiasi donna a prescindere dal colore politico non può che apprezzare gli sforzi di questo esecutivo – il primo guidato da una donna – per incentivare la natalità pur tutelando le ambizioni professionali delle donne nel mondo del lavoro.

Il messaggio è chiaro: famiglia e lavoro possono essere compatibili tra loro e devono essere favoriti entrambi perché sono la colonna portante della nostra società e del nostro futuro, alla sinistra lasciamo il ruolo di contestatori professionisti”.a

