Maratea in Rai per conquistare il titolo di Borgo più bello d’Italia! Siete pronti a votare? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Dopo la messa in onda degli ultimi due comuni in gara, dal 25 Febbraio entra nel vivo il contest Borgo dei Borghi, nel quale Maratea è tra le 20 località italiane scelte per conquistare il titolo di Borgo più bello d’Italia.

Domenica 25 infatti verrà aperta la votazione in diretta su Rai3.

Da quel momento e fino al 17 Marzo, ogni giorno si potrà esprimere una preferenza attraverso il sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/

Come si apprende da Maratea Welcome:

La vincitrice verrà poi annunciata nella puntata del 31 Marzo.

Non ci resta che votare tutti insieme per far diventare Maratea il Borgo più bello d’Italia.

N.B. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto.

Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay creando username, password ed indicando l’indirizzo e-mail di riferimento“.