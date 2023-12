Maratea, incremento fondo sul turismo: “Non abbiamo nulla da festeggiare”! La denuncia

“Con la ‘ferita’ sempre aperta della viabilità, almeno noi, non abbiamo nulla da festeggiare per l’incremento del Fondo per la destagionalizzazione dei flussi turistici, denominato “Four-Seasons”.

Queste le parole di Biagio Salerno, presidente Consorzio Turistico Maratea che aggiunge:

“Sia chiaro: da sempre sosteniamo la necessità di accrescere flussi e visitatori tutto l’anno e in particolare attraverso programmi per incentivare il turismo scolastico, culturale-religioso, sportivo e congressuale ma bisogna dare priorità alle infrastrutture prima fra tutte viarie.

Altrimenti come arrivano i turisti e visitatori?

Lo abbiamo detto in occasione dell’incontro qualche giorno fa con il sindaco-commissario Stoppelli e lo ribadiamo: abbiamo la necessità di tempi veloci e strumenti di intervento e finanziari certi per la SS 18 e di certezze che non si ripeta più la situazione dell’estate scorsa.

Poi possiamo discutere e pianificare di tutto.

Chi mai come Maratea che concentra la stagione turistica in pochi mesi ne ha più bisogno?

Sul turismo congressuale è bene ricordare che Maratea aveva negli anni passati una centralità che ha perso anche per l’assenza di una struttura adeguata ad ospitare eventi congressuali e di ogni tipo.

All’assessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Michele Casino, rinnoviamo l’invito a convocare un tavolo in Regione con al centro i programmi specifici per Maratea”.