Maratea, strade pericolose: “Oggi è toccato ad una mamma con il proprio figlio”! Le foto

Un gruppo di cittadini di Maratea scrive alla nostra Redazione e denuncia:

“‘Chi va piano va sano e va lontano’, recita il vecchio detto.

Ma per chi – suo malgrado – si trova a dover percorrere il tratto di Via Alessandro Mandarini a Maratea (PZ) che congiunge via Fontana Vecchia, la prudenza non è mai troppa.

I marciapiedi lungo il corso creano disagi e pericoli per i pedoni che affollano il tragitto a ogni ora.

C’è chi lo percorre per andare a visitare il centro storico di Maratea, chi per accompagnare i figli a alla pista di ghiaccio, chi per portar fuori il cane, chi – in tantissimi – per recarsi a lavoro.

Costretti a sfidare la sorte a sera tarda poiché non illuminati correttamente, con il rischio di cadere data la mancata manutenzione.

A distanza di un mese, la situazione peggiora, vedete quella base di quel paletto sul marciapiede?

Bene, sono mesi che il paletto si trova dietro la panchina, le foto testimoniano tutto ciò: denuncio ancora una volta che circa un mese fa una signora è caduta, la signora è stata trasportata a Lagonegro, ovviamente l’amministrazione pensa a sciare e le persone scivolano sui marciapiedi!

Il paletto ancora oggi non è stato ripristinato, giace li dietro la panchina.

Ricordiamo le varie cadute di molti turisti, ma i pericoli sono dietro l’angolo per chi ogni giorno è costretto a percorrere quei pochi, insidiosi metri.

Oggi è toccato ad una mamma con il proprio figlio; la foto testimonia il pericolo di questi marciapiedi!

Sindaco Stoppelli dimettetevi!

Solo uno dei tanti spaccati di una Maratea che traballa, un giorno sì e l’altro pure.

Così a Maratea si tiene alla sicurezza e alla salute delle persone!”.

Ecco le foto.

