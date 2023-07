Melfi: da Bardi queste le ultime notizie sulla trattativa Governo – Stellantis

“Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ci ha assicurato che il governo è impegnato al massimo per la chiusura dell’accordo con Stellantis sul futuro dell’automotive in Italia.

Al tavolo con le altre Regioni ho portato la specificità lucana, con l’incidenza fortissima del settore e del relativo indotto sull’economia regionale della Basilicata.

Il nostro impegno sullo stabilimento di Melfi e la relativa area industriale, riconosciuto anche da parte sindacale, è sul tavolo.

Confidiamo in un esito positivo, anche alla luce dei risultati positivi annunciati oggi dal CEO Stellantis, Carlos Tavares, che ovviamente ci rendono molto felici, anche data la prospettiva positiva.

Ci auguriamo che i ricavi vengano in parte re-investiti per tutelare posti di lavoro e imprese. In Italia e in Basilicata”.

Lo afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell’incontro a Palazzo Piacentini con il Ministro Urso e le altre Regioni che ospitano impianti di produzione automotive.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)