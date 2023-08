Missanello: al dottor Domenico Pepe conferita la cittadinanza onoraria! Complimenti

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Missanello conferiscono la cittadinanza onoraria e benemerita, al dottor Domenico Pepe, nato ad Abriola il 25 Ottobre 1959 che ha svolto la sua attività di Medico nel nostro Comune, dal 2 Gennaio 2001 al 6 ottobre 2022.

Spiega l’amministrazione che il riconoscimento della nostra comunità, va al dottore Domenico Pepe:

“a) per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;

b) per il contributo al progresso della nostra comunità, che ha saputo cosi avvalersi dell’opera costante di un professionista dedicato all’amore dei suoi nuovi “concittadini” attraverso anche gli studi, l’insegnamento agli altri della sua professionalità con la ricerca e la produzione scientifica;

c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro;

d) per l’esemplare affezione ed interessamento verso il nostro Comune e la comunità di Missanello, unanimemente riconosciuti e testimoniati da tutti cittadini;

e) per il carattere sociale, assistenziale o filantropico e con particolare e meritoria collaborazione alle attività e finalità della pubblica amministrazione, come dimostrato anche e soprattutto nella fase difficile della pandemia e del post-Covid nel corso del quale ha saputo garantire presenza e amabili riferimenti soprattutto per la popolazione più anziana”.

Ecco le foto dell’evento in suo onore.

