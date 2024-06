Multe per l’aria condizionata in auto: ecco quello che c’è da sapere

Accendere l’aria condizionata in macchina consente agli automobilisti di sfuggire, almeno momentaneamente, al caldo torrido di questi giorni, ma non sempre è consentito: in alcuni casi, il condizionatore della vettura deve rimanere spento.

Pena multe fino a 444 euro.

E’ quanto fa sapere nel dettaglio skytg24 precisando che, effettivamente, il codice della strada parla chiaro: è vietato tenere acceso il motore ad auto ferma o in sosta per far funzionare l’aria condizionata.

Nessun problema a godere dell’aria fredda mentre si è in marcia, ma se ci fermiamo in una piazzola di sosta o anche a bordo strada, il motore – e quindi anche il condizionatore – devono essere spenti.

A dire il vero, questa legge non è una novità: la norma è stata introdotta nel codice della strada nel 2007, modificata nel 2010, aggiornata negli importi delle multe nel 2014 e ad aprile 2022.

Il motivo del divieto è l’inquinamento: è noto che il motore delle automobili – specie le più vecchie – rilascia nell’aria grandi quantità di Co2, e per questo motivo deve essere spento quando non si è in marcia.

Anche a costo di patire il caldo.

Agli automobilisti colti in fallo, non resta quindi che sperare nella comprensione delle forze dell’ordine, che però potrebbero non tenere conto del caldo di questi giorni e applicare la legge alla lettera.

Lo sa bene un automobilista di Como, che qualche anno fa fu multato per 218 euro dalla polizia locale, per essersi fermato a margine della carreggiata con motore e aria condizionata accesa per fare qualche telefonata.

Oggi ai trasgressori potrebbe andare anche peggio, dal momento che gli importi della multa sono stati innalzati da un minimo di 223 a un massimo di 444 euro.

Diverso il caso dell’arresto (cioè dell’interruzione di marcia causata da traffico o semafori). Oppure della fermata (intesa come stop di brevissima durata, la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, ad esempio per consentire la salita o la discesa delle persone). In quei casi, l’aria condizionata può rimanere accesa.

Per evitare quella che sembra essere diventata la multa dell’estate occorre quindi ricordare quanto segue: è vietato tenere il motore acceso e l’aria condizionata funzionate durante le soste prolungate.