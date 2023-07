Nel Potentino imperdibile serata con una leggenda del blues e un musicista di talento che lascia il segno! Ecco i dettagli

Sabato 22 Luglio il “Pignola in Blues” entra nel vivo della programmazione.

La piazza Nuova vedrà in concerto Alberto Visentin e Sugar Blue. L’ingresso è gratuito.

Visentin, chitarrista cantante, perfettamente a suo agio in tutte le sfumature della musica afroamericana spaziando dal rock al funk, dal reggae al blues.

Ha suonato in svariate formazioni che lo hanno portato in tour tra Europa, Medio Oriente e Stati Uniti.

Musicista di talento che lascia il segno in quanto ad emozione e feeling.

Il palco subito dopo sarà tutto per Sugar Blue.

Anche quest’anno siamo al cospetto di una leggenda vivente.

Blue fu trovato da Mick Jagger mentre faceva busking sulle vie di Parigi e venne ingaggiato per suonare su diverse tracce dei Rolling Stones: “Some Girls”, “Send It to Me” e “Miss You”, il riff di quest’ultimo pezzo è totalmente suo.

Questo giovanotto newyorkese di 73 anni, potrebbe raccontarci centinaia di storie dei grandi blues men di seconda generazione.

Ha ricevuto il Grammy Award nel 1985 per il suo album Atlantic, Blues Explosion (registrato dal vivo al Montreux Jazz Festival) e nel 1989 con l’album Hidden Charms, oltre ad una serie interminabile di altri premi.

Ha lavorato con artisti del calibro di Big Walter Horton, Carey Bell, James Cotton e Junior Wells, Muddy Waters, BB King, Art Blakey, Lionel Hampton Willie Dixon, Stan Getz, Frank Zappa, Johnny Shines, Bob Dylan.

Molto conosciuto anche al di fuori della scena blues, per il suo caratteristico riff e assolo nel successo dei Rolling Stones Miss You dal loro

album Some Girls.

Ha partecipato con Fats Domino, Ray Charles e Jerry Lee Lewis allo speciale di Cinemax, Fats Domino and Friends, ed è apparso sullo schermo e nella colonna sonora dell’acclamato thriller di Alan Parker del 1987 Angel Heart, con Robert De Niro come parte della band capitanata da Brownie McGhee.

Info e curiositàsulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione Cross Riads e sul sito www.crossroadspignola.it.

