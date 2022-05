Nel Potentino questi studenti sventolano bandierine tricolore per omaggiare i “Murales della legalità”! Ecco le foto

Una mattinata ricca e intensa quella che si è svolta a Vietri di Potenza, nell’ambito della “Giornata della Legalità”, organizzata dal Comune in occasione dei trent’anni dalla strage di Capaci.

Presenti:

il sindaco Christian Giordano,

Don Marcello Cozzi,

il senatore Arnaldo Lomuti,

il vice Prefetto di Potenza Ester Fedullo,

le scolaresche e tanti cittadini,

insieme all’artista Antonino Perrotta.

Bandierine tricolore sventolate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo e parole forti, improntate sulla legalità e lotta alla mafia, a farla da padrone davanti l’immenso murales che ritrae Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, uno dei quattro murales della legalità fatti realizzare dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano.

Prima un incontro in Largo Sant’Antonio, con il saluti degli ospiti e la benedizione del murales “Siamo vivi”, realizzato da Antonino Perrotta (autore di tre dei quattro murales realizzati a Vietri, l’altro è opera di Riccardo Buonafede).

A seguire, si è tenuta la piantumazione dell’albero della legalità, in un terreno situato tra l’ufficio postale e la Chiesa della Santissima Annunziata.

Si tratta dello stesso albero, un ficus, già piantumato a Palermo davanti l’abitazione di Giovanni Falcone.

Il sindaco, Christian Giordano, ha dichiarato durante l’iniziativa:

“La legalità è un tema culturale e solo attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle nuove generazioni potremo ambire ad una reale diffusione della cultura della legalità”.

Durante la manifestazione, sia Don Cozzi che il senatore Lomuti, hanno sottolineato come siano importanti le manifestazioni come quelle organizzate a Vietri e come sia importante partire dalle scolaresche per parlare di etica e legalità.

Durante la mattinata, gli alunni dell’Istituto Comprensivo hanno mostrato alcuni lavori che hanno realizzato e hanno letto alcuni pensieri e cantato, contro ogni mafia e per la legalità.

A seguire, il sindaco Giordano ha accompagnato gli ospiti per il tour dei murales, realizzati nell’ambito del progetto “I muri della legalità”.

Quattro in totale:

il primo su una parete di circa 170 metri quadri nei pressi del campo sportivo e ritrae una bambina mentre annaffia la sua terra, simbolo del rispetto dell’ambiente,

il secondo, “Freedom”, un augurio per tutti i giovani, un messaggio di speranza e di forza verso il futuro, ritrae un colibrì che vola libero,

il terzo è “Happiless” e rappresenta l’influenza che il denaro ha sulle persone,