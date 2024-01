Non se ne può più: ladri in azione in provincia di Potenza! Ecco cosa è successo

Assalto esplosivo a un bancomat di Lavello nella notte.

La banda, come ha fatto sapere rainews nella giornata di ieri, è entrata in azione intorno alle due di notte quando il centro cittadino era deserto prendendo di mira lo sportello automatico della Banca popolare di Bari in via Dante.

I malviventi dopo lo scoppio hanno cercato di afferrare quanto possibile mentre le sirene d’allarme suonava e la loro auto bloccava la strada illuminando l’area con i fari per poi darsi alla fuga.

In corso indagini dei Carabinieri.